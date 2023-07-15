Путин захотел «заглянуть внутрь» захваченной западной техники

Захваченная российскими военными современная зарубежная военная техника будет изучаться, возможно, там есть элементы, которые Россия может использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Противник производит современную технику, если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, почему нет?» — сказал глава российского государства.

Путин упомянул такое понятие, как обратный инжиниринг — процесс, во время которого конструкторская документация разрабатывается, исходя из данных готового изделия. «Есть такое выражение, как обратный инжиниринг. Ну, посмотрим, ведь современная техника - она и есть современная», — сказал Путин.

10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно 2 млрд руб. на программы обратного инжиниринга.