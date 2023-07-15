Заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что наемники ЧВК «Вагнер» прибыли в Беларусь.

«Согласно докладам разведки, группа «Вагнер» прибыла в Беларусь. Эти российские преступники и головорезы теперь будут тренировать белорусскую армию и расположатся в подготовленных для них местах дислокации», - написал Жарин в своем Twitter.

Речь идет о «нескольких сотнях наемников». Жарин также сообщил, что польские спецслужбы наблюдают за ситуацией, чтобы точно знать, сколько «вагнеровцев» в итоге окажется в Беларуси. Он отметил, что окончательный масштаб их присутствия в стране пока не известен, но «русские будут использовать» их, «как это делают по всему миру».