Несколько сотен «вагнеровцев» уже в Беларуси польские спецслужбы
Заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что наемники ЧВК «Вагнер» прибыли в Беларусь.
«Согласно докладам разведки, группа «Вагнер» прибыла в Беларусь. Эти российские преступники и головорезы теперь будут тренировать белорусскую армию и расположатся в подготовленных для них местах дислокации», - написал Жарин в своем Twitter.
Речь идет о «нескольких сотнях наемников». Жарин также сообщил, что польские спецслужбы наблюдают за ситуацией, чтобы точно знать, сколько «вагнеровцев» в итоге окажется в Беларуси. Он отметил, что окончательный масштаб их присутствия в стране пока не известен, но «русские будут использовать» их, «как это делают по всему миру».
According to latest intelligence, the Wagner group has arrived to Belarus. These Russian criminals and thugs are now set to train the Belarusian army and settle in locations that have been prepared for them. pic.twitter.com/XsNJjgCr9V— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 15, 2023