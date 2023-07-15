Умерла актриса Джейн Биркин. В честь нее названа культовая дамская сумка
Умерла англо-французская актриса и певица Джейн Биркин, ей было 76 лет. Об этом сообщает Le Parisien.
Газета пишет, что певицу обнаружили мертвой в ее доме в Париже. Весной Биркин отменила концерты по состоянию здоровья.
Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В 1965 году она впервые появилась на экране в фильме Ричарда Лестера «Сноровка», год спустя стала известна всему миру как «обнаженная блондинка-модель» из шедевра Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». В 1967 году фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.
Широкую известность Биркин получила благодаря многолетнему романтическому и творческому союзу с культовой во Франции личностью - поэтом и композитором Сержем Генсбуром. В 1969 году они записали знаменитую песню Je tʼaime… moi non plus. В 1976 году вышел одноименный фильм с Биркин в главной роли, снятый Генсбуром. За участие в фильме Джейн была номинирована на французскую кинопремию «Сезар».
В копилке актрисы, матери трех детей, среди которых актриса Шарлотта Генсбур, более восьми десятков фильмов, 13 студийных и шесть концертных альбомов.
Джейн Биркин удостоена французского национального ордена «За заслуги», японского ордена Восходящего Солнца, а также звания офицера ордена Британской империи.
В честь нее в 1984 году названа дамская сумка Birkin французского бренда Hermès, стоимость которой может достигать семизначных цифр. В 2015 году Биркин в открытом письме просила модный дом Hermes не использовать ее имя для сумки, указывая, что кожу для ее изготовления добывают негуманными методами. Однако руководству Hermes удалось переубедить Биркин.