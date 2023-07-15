Умерла актриса Джейн Биркин. В честь нее названа культовая дамская сумка

Умерла англо-французская актриса и певица Джейн Биркин, ей было 76 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

Газета пишет, что певицу обнаружили мертвой в ее доме в Париже. Весной Биркин отменила концерты по состоянию здоровья.

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В 1965 году она впервые появилась на экране в фильме Ричарда Лестера «Сноровка», год спустя стала известна всему миру как «обнаженная блондинка-модель» из шедевра Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». В 1967 году фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.