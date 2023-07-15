Минобороны Украины: Ситуация на фронте обострилась

В Харьковской области идут ожесточенные бои между силами обороны Украины и россиянами, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки. Об этом 16 июля в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне», – написала Маляр.

«В то же время на Бахмутском направлении украинские военные «движутся постепенно вперед», добавила замминистра.

«На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас», – говорит Маляр.

По ее словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне продолжают наступательные действия. «Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений», – заявила Маляр.