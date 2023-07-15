Британский министр обороны предрек новую войну

Среди других рисков Уоллес назвал распространение терроризма в Африке, а также агрессивную политику Китая, намеренного захватить Тайвань. По мнению министра, к 2030 году эти угрозы могут обернуться новой войной.

Война в Украине остается одной из главных угроз для самой Великобритании и всего мира, поскольку неизвестно, что предпримет президент России Владимир Путин в случае победы Украины. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью Times.

«К концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным, более незащищенным. Думаю, однажды мы окажемся втянуты в конфликт. Будет он холодным или горячим, мы в любом случае окажемся в затруднительном положении», — отметил Уоллес.

Министр дал понять, что к тому времени уже отойдет от дел. Он рассказал, что больше не собирается участвовать в выборах, которые должны состояться до конца 2024 года, и уже сообщил о своем решении премьер-министру Риши Сунаку.

На вопрос о своих дальнейших планах 53-летний министр ответил, что «был бы очень рад работать в баре»: «Я чувствую себя вполне удовлетворенным, и это дает мне много вариантов. Иногда я думаю, что просто хотел бы пойти и заняться любимым делом».

Издание накануне писало, что отставка Уоллеса может быть связана с тем, что премьер Великобритании не смог убедить президента США Джо Байдена и других мировых лидеров поддержать кандидатуру министра на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга. Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса из-за того, что Лондон решил обучать украинских пилотов управлять F-16 без одобрения Вашингтона, отмечал Telegraph. Сам министр заявил, что его требования к европейским странам сделать больше для поддержки Украины не понравились некоторым членам НАТО.