Давид Шахназарян: Подготовлен «план полной интеграции» Карабаха в состав Азербайджана

Власти Азербайджана подготовили «план полной интеграции» Карабах а в состав Азербайджана, который, по сути, является дорожной картой. Так сказал армянским СМИ экс-глава Службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян.

По его словам, эта программа-дорожная карта предусматривает четыре этапа интеграционного фактора: замена документов, в том числе, в первую очередь, паспортов на азербайджанские; пуск в оборот азербайджанских манатов; полное разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований; полная передача власти азербайджанскому правительству.

Другие подробности Шахназарян не привел. Он также сообщил, что на реализацию этого плана-дорожной карты запланирован 12-месячный период - 3 месяца на каждый этап.

«По моей информации, власти Азербайджана передали эту программу властям Армении. Мне также известно, что власти Армении должны передать этот документ «властям» Карабаха», - утверждает Шахназарян.