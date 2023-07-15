В Пентагоне считают, что танки Abrams смогут изменить ситуацию на фронте

Танки Abrams смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине, а истребители F-16 на данный момент не дадут ожидаемого результата, считает генерал-лейтенант Оперативного управления Объединенного штаба Минобороны США Дуглас Симс. Об этом пишет пресс-служба Минобороны США.

«Что касается Abrams, то они, безусловно, будут иметь значение на поле боя. Я имею в виду, мы знаем, что это экстраординарный танк. И обучение (украинских военных), которое сейчас идет, сделает их необычайно хорошими в использовании. Я не могу вам сказать, будет продолжаться наступление к тому времени или нет, я просто знаю, что когда прибудут Abrams, они смогут изменить ситуацию в Украине», - заявил Симс.

Он также считает, что истребители F-16 сейчас не дадут нужного результата, поскольку у россиян есть некоторый потенциал противовоздушной обороны.