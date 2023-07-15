Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщило Reuters со ссылкой на очевидца и сайт MarineTraffic.com, отслеживающий перемещение судов.

Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы. Это судно стало последним, получившим 28 июня разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на проход через Босфор в Одессу. Россия с тех пор не давала согласия на регистрацию новых судов, которые могли бы вывозить украинское зерно.

Москва так и не подтвердила, будет ли продлено соглашение, по которому зерно экспортируется на мировые рынки через черноморские порты, несмотря на войну. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия для продления «зерновой сделки» не выполнены.

17 июля 2023 года истекает срок «зерновой сделки» (Черноморской зерновой инициативы) – соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Его подписали почти год назад, 22 июля 2022 года, когда полномасштабная война России в Украине, продолжавшаяся уже несколько месяцев, вызвала резкий рост цен на продовольствие во всем мире. С начала вторжения Россия стала блокировать украинскую торговлю зерном. Российские корабли стояли в Черном море и преграждали путь судам из разных стран, которые развозили зерно в другие мировые порты.