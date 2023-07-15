Контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку территории перед российскими позициями плотно заминированы, а украинским военным не хватает спецтехники для разминирования. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание ссылается на слова украинских военнослужащих, согласно которым «длительная подготовка к контрнаступлению, которое началось около месяца назад на многих участках поля боя на востоке и юге Украины, дала россиянам время на подготовку. Территории глубиной от 3 до 10 миль (около 5-16 км) перед основными опорными пунктами россиян плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками».

Глубина и плотность минных полей создают особые проблемы на южном участке Запорожской линии фронта, где россияне ожидали наступления украинских войск с целью разорвать сухопутный коридор через оккупированный регион, соединяющий российскую границу с Крымом, пишет WP.

Это, указывает издание, заставило украинское командование изменить стратегию. «Вместо того, чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для контрнаступления, подразделения продвигаются вперед медленно, пешком», - отмечает издание.

«Нам нужна специальная техника для дистанционного разминирования», - сказал в интервью WP украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный, добавив, что Украина использует поставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но «их тоже уничтожают» и поэтому «их нужно очень много».

В свою очередь американские официальные лица заявили WP, что они предоставили Украине практически все виды оборудования, которые Киев запрашивал в преддверии контрнаступления. При этом они признали, что не всегда удается предоставить то количество, которое запрашивает Украина. «Однако в случае с системами MICLIC Вашингтон работает над тем, чтобы в ближайшее время предоставить больше не только самих систем, но и зарядов, которые используются для подрыва длинного ряда мин», - указали собеседники WP.