Один из известных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев во время прямого эфира сорвался, услышав неприятные вопросы от зрителей о пропаже генерала Суровикина и проблемах российской армии в Украине.

Соловьев перешел к оскорблениям слушателей во время прямого эфира.

Отвечая на вопрос о местонахождении Суровикина, Соловьева сдержался. Однако реплика женщины по имени Наталья о том, что по итогам неудачных действий РФ в войне с Украиной необходимо менять методы управления и принятия решений, вывела Соловьева из себя.