В Казахстане призвали избавиться от С-300

Казахстану следует как можно скорее переходить на оружейные системы четвертого и пятого поколения и уделить особое внимание перевооружению ПВО, считает генерал-майор в отставке Махмут Телегусов. Об этом пишет Orda.

Генерал предлагает избавиться от устаревшей модели зенитно-ракетного комплекса С-300, что стоит на вооружении казахстанских зенитных подразделений. По его словам, запчасти к нему закупаются в России, которая гипотетически в любой момент может отказаться от поставки необходимых комплектующих. Вместо С-300 можно было бы купить зенитно-ракетные комплексы производства стран - участниц НАТО, которые отлично зарекомендовали себя в ходе последних военных конфликтов. Например, американский «Патриот» или американо-германо-итальянский MEADS.

Телегусов отметил, что при заключении контрактов на приобретение военной техники необходимо учитывать не только качество вооружений, но и характер отношений со страной-производителем.

По словам генерала, деньги на перевооружение армии современными системами можно было бы взять из средств, конфискованных у разных олигархов.