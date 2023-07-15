Депутат Гасангулиев о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана
Москва в очередной раз подтвердила, что не хочет мира на Южном Кавказе и заинтересована в продолжении кровавого конфликта между азербайджанским и армянским народами, заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев, комментируя последнее заявление МИД России.
«Необходимо вызвать в МИД посла России и предоставить ему обширную информацию о шагах, которые предпримет Азербайджан, - считает Гасангулиев. – Необходимо также потребовать от Москвы впредь воздерживаться от провокационного поведения, которое превращает подписанные между нашими странами документы в бесполезные бумажки и создает Российской Федерации в глазах ее партнеров и соседей репутацию ненадежной и кровожадной страны».
По мнению депутата парламента, на фоне складывающейся ситуации Азербайджан совместно со своими союзниками и партнерами должен усилить вооруженные силы и выделить больше средств на закупку оружия.
«Азербайджан должен показать всем, что провокационными заявлениями нас нельзя запугать, - считает Гасангулиев. - Мы должны официально заявить, что не может быть и речи о продлении мандата российских миротворцев на пребывание в Азербайджане. 2025 год, когда истекает срок мандата российских миротворцев, является крайним сроком для мирных переговоров. Если четко не обозначить эту позицию, то переговоры будут продолжаться вечно».