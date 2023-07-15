В Белом доме назвали решенным вопрос о вступлении Украины в НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО решен по итогам саммита альянса в Вильнюсе и не подлежит обсуждению. Об этом заявил в интервью CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это то, о чем договорились. Это не обсуждается», — сказал Салливан, добавив, что такого мнения придерживаются все члены блока.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоялся 11–12 июля, на нем присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. На мероприятии члены альянса согласовали итоговое коммюнике. В нем говорится, что Украина получит приглашение в блок, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены условия (какие не уточняется). Конкретные сроки вступления Украины в альянс на саммите установлены не были. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру вступления для Украины. Страну решили не обязывать выполнять план действий по подготовке к членству. При этом Столтенберг подчеркнул, что «пока Украина не победит, никакое членство обсуждаться не будет».