Кандидат в президенты США: COVID «этнически направлен», евреев поражает меньше

Как пишет New York Post, об этом политик сказал во время пресс-конференции в нью-йоркском ресторане Tony’s Di Napoli.

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США от Демократической партии, сказал, что, по его мнению, коронавирус - генетически модифицированное биологическое оружие, которое «этнически направлено» и меньше всех поражает евреев-ашкенази и китайцев.

«Есть доказательство, что COVID-19 имеет этническую направленность, поражает определенные расы непропорционально. COVID-19 предназначен для атаки европейцев кавкасионского типа и чернокожих. Люди, которые наиболее невосприимчивы к нему, — это евреи-ашкенази и китайцы. Мы не знаем, было ли это преднамеренно запрограммировано, но есть документы, которые показывают расовые или этнические различия во влиянии вируса», - сказал Кеннеди.

69-летний Кеннеди предупредил о более страшном биологическом оружии, которое находится в стадии разработки с «50-процентным уровнем смертности от инфекции», по сравнению с которым COVID-19 «похож на прогулку в парке».

«Мы знаем, что китайцы тратят сотни миллионов долларов на разработку этнического биологического оружия, и мы разрабатываем этническое биологическое оружие. Они собирают русскую ДНК. Они собирают китайскую ДНК, чтобы мы могли выбирать людей по расе», — заявил он.