Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:47

В азербайджанском информационном поле – битвы везде, по каждому вопросу, по каждой теме. Однако если накануне традиционного в Азербайджане Дня печати спросить меня, что в этих битвах сегодня главное, то ответ будет краток и, возможно, немало удивит. Главное сегодня – это битва Гонзо-журналистики с журналистикой Zомби. Как всякая сфера деятельности человечества, журналистика непрерывно эволюционировала. Древним шумерам хватало глиняных табличек, читателям XVIII века – казенных «Санкт-Петербургских новостей», а современной аудитории всего этого категорически мало, ей подавай эмоции да сенсации, и чтобы обязательно лично затронуло. Лучше всего этому запросу отвечает гонзо-журналистика, окончательно оформившаяся как способ подачи материала на перекрестке 60-70-х годов, главные черты которой – изложение от первого лица, сопереживание происходящим событиям, когда автор пропускает их через себя, легкий язык описания самых сложных проблем и, непременное условие, – юмор, сарказм и самоирония.

Вполне естественно, что когда появляется новая форма – она становится вызовом форме старой, в первую очередь – кондовому официозу, в котором живое слово умерщвлено, все обтекаемо, эмоций ноль, а любая вольность в изложении сравнима со старым добрым «шаг вправо, шаг влево - попытка к бегству, прыжок на месте – провокация, конвой стреляет без предупреждения». Это именно то архаичное наследие прошлых и не всегда добрых советских времен, которое сегодня и превратилось в журналистику Zомби. Шли годы, распадались одни страны, а на их месте возникали другие государства, менялись времена и нравы, но борьба между двумя стилями не прекращалась и сегодня достигла апогея. Да, как ни странно – но именно сегодня, когда у огромного количества людей есть выход в интернет, возможность вести свой блог, создать сайт, и уж тем более – участвовать в интернет-дискуссии, журналистика Zомби не только никуда не исчезла, но и значительно окрепла. Почему же так произошло? Ведь по всем законам логики старое и неэффективное должно благополучно отмереть, а оно не только не желает этого делать, но и активно нападает на гонзо-журналистику и лучших ее носителей, чьи статьи в день читает не один десяток тысяч человек. Парадокс? Да, но только кажущийся, поскольку в дело вступает человеческая психология.

Было, было когда-то время, когда для участия в публичных дебатах, пусть даже на страницах местных газет, надо было написать письмо или статью, и это сочинение должно было быть написано грамотно, пройти проверку редактора, и в итоге быть напечатанным и подписанным именем автора. Даже тогда это было большим достижением — быть опубликованным в серьезной газете. Не скажу, что это было так уж прямо замечательно, но качеству публикуемых материалов, а также самодисциплине авторов в немалой степени способствовало. Сейчас же любой может ворваться в комментарии любой интернет-публикации, совершенно не заботясь ни об уровне собственных знаний о предмете, ни о культуре дискуссии – и даже на секунду не задумавшись о том, правильно ли они вообще поняли прочитанный ими текст. «Автор, когда пишешь – закусывать надо», как-то написал мне один такой азербайджанский комментатор, который сразу пишет в день по десять текстов в низкокачественные азербайджанские сайты, когда в тексте о Ливане прочел про город Триполи. Ливанский Триполи, а он-то считал, что Триполи может быть только в Ливии, и нигде больше. Вот уж воистину, как заметил один талантливый писатель, «главная заслуга интернета в том, что раньше только родные знали, что ты дурачок, а теперь - весь мир».

Zомби-журналистика пугает не только своей дремучестью и косноязычием, безропотным поклонением, своей агрессивностью. Высказывание автором своей точки зрения – для них личное оскорбление. Указание на их неправоту – обида смертная, непрощаемая. Многие ее представители и члены их фан-клубов обижены и оскорблены еще до начала обсуждения главного вопроса дискуссии. И потому по малейшему поводу с их стороны летят обвинения, что несогласный с ними – всенепременно агент России, США, Ирана, нужное подчеркнуть, и вообще – жалкая, ничтожная личность в сравнении с ними, гениями мысли и исполинами духа. По нынешним временам это обостряется еще и тем, что большинство представителей Zомби-журналистики живут в условиях постоянного соревнования за выигрыш на кастинге: я такой оригинальный, неординарно мыслящий, хлесткий и нестандартный - пригласите меня к себе и я подниму вам рейтинг передачи/шоу/издания/портала. Представителю же гонзо-журналистики подобная суетность, желание «попасть в обойму» и «поймать тренд» менее значимы. Для него важнее поддержание личной репутации: говорить и писать так, чтоб не пришлось потом краснеть перед почтенной публикой. Есть еще и неизменная проблема человеческой природы: чем глупее человек, тем более он уверен, что он не глуп. А когда глупый человек еще и агрессивен, то его встреча с журналистом способным и мыслящим иначе чем он – всегда «майский день и именины сердца». Ведь появляется прекрасная возможность облить оппонента грязью с единственной целью - поддержать свое неоправданно высокое самомнение, самоутвердиться в том, что именно он является носителем «истинных ценностей» и «единственно правильного взгляда на все вокруг».