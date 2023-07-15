Успешный архитектор оказался серийным убийцей

После долгих лет расследования местная прокуратура заявила, что задержан ключевой подозреваемый - 59-летний нью-йоркский архитектор Рекс Хойерманн. Полиция смогла его арестовать после того, как с остатков его пиццы были сняты следы ДНК, совпавшие с образцами, найденными на одной из жертв. Хойерманну предъявили обвинения в убийстве сразу первой и второй степени по делам о смерти трех женщин, с обнаружения останков которых началось расследование. Он также является главным подозреваемым в исчезновении и смерти четвертой женщины в 2007 году.

Власти США объявили о крупном прорыве в деле о череде нераскрытых убийств, произошедших недалеко от Нью-Йорка более десятилетия назад. BBC информирует, что речь идет об убийствах 11 человек, в основном молодых женщин, чьи тела были найдены на пляже Гилго-бич к югу от острова Лонг-Айленд в 2010-2011 годах.

Останки женщин случайно нашли в декабре 2010 года в ходе операции по поиску пропавшей 23-летней Шэннен Гилберт, исчезнувшей в мае того же года. По словам прокурора Рэя Тирни, «все четыре жертвы были найдены в одинаковом положении, связанными одинаковым образом либо ремнями, либо липкой лентой, а трое из жертв были завернуты в материал типа мешковины». После этих четырех тел полиция обнаружила еще целую череду похожих захоронений, в общей сложности их было 11. В числе жертв серийного убийцы также были мужчина и девочка-младенец.

Власти сообщили, что Хойерманн взят под стражу, после предъявления обвинений суд отказал ему в возможности выйти под залог из-за «крайней степени извращенности» преступлений. На суде через своего адвоката обвиняемый передал, что не признает себя виновным, и расплакался.

«Хойерманн был идентифицирован как подозреваемый в начале 2022 года. С тех пор следователи наблюдали за ним и его семьей, собирая образцы ДНК с их мусора. Последней частью доказательств, необходимых для предъявления обвинений, стали остатки пиццы, которые он выбросил в урну на Манхэттене в январе 2023 года», - сообщил прокурор.

Правоохранители уверены, что у обвиняемого были специальные «одноразовые» мобильные телефоны, по которым он звонил убитым женщинам, а потом он от этих телефонов избавлялся.

По словам Тирни, на компьютере Хойерманна также были обнаружены «порно с пытками» и «изображения жестокого обращения и убийства женщин».

Хойерманн является владельцем RH Consultants and Associates - манхэттенской архитектурной компании, которая называет себя ведущей архитектурной фирмой Нью-Йорка. Как сообщило агентство AP, у него есть дочь и пасынок.