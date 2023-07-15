Турцию объяли пожары: население эвакуируют

Как сообщил телеканал TRT, огонь усиливается под воздействием ветра и угрожает жителям уезда Белен, в связи с чем принято решение об экстренной эвакуации.

Жители одного из районов провинции Хатай на юго-востоке Турции были эвакуированы в воскресенье из-за крупного природного пожара.

Информация о пожаре в районе Белен, который расположен в гористой местности, поступила в департамент по чрезвычайным ситуациям около 14:00 по местному времени. Сразу после этого туда были переброшены наземная пожарная техника и спасатели, вызвана авиация.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил в эфире телеканала, что для тушения пожара в Белене привлечены 9 самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 спасателей.

Турция в последние дни оказалась во власти жаркой погоды. Местами температура воздуха превышает 45 градусов, что способствует возникновению природных пожаров. Так, крупный лесной пожар разгорелся в провинции Чанаккале. Сообщалось и о крупном лесном пожаре в Бодруме.