Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения заявил, что ЧВК «Вагнер» отправили в Беларусь «не только и не столько» для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, как сообщалось ранее.

«Понятно, что «вагнера» ушли в Белоруссию, чтобы там обучать белорусские Вооруженные силы. На самом-то деле ведь не только. Не только и не столько. Есть такой Сувалкинский коридор (Сувалкский - ред.). <…> И вот этот Сувалкинский коридор, в случае чего, нам очень нужен. <…> Речь идет о том, что готов ударный кулак, который вот этот несчастный коридор возьмет за считанные часы», – сказал он.