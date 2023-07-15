В Госдуме пригрозили с помощью ЧВК «Вагнер» захватить Сувалкский коридор видео
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения заявил, что ЧВК «Вагнер» отправили в Беларусь «не только и не столько» для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, как сообщалось ранее.
«Понятно, что «вагнера» ушли в Белоруссию, чтобы там обучать белорусские Вооруженные силы. На самом-то деле ведь не только. Не только и не столько. Есть такой Сувалкинский коридор (Сувалкский - ред.). <…> И вот этот Сувалкинский коридор, в случае чего, нам очень нужен. <…> Речь идет о том, что готов ударный кулак, который вот этот несчастный коридор возьмет за считанные часы», – сказал он.
Сувалкский коридор – сухопутный коридор между Беларусью и Калининградской областью РФ, названный так по расположенному на нем польскому городу Сувалки. Российские пропагандисты упоминают его в связи с тем, что гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область и Беларусь, «отрезав» от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.
14 июля Минобороны Беларуси подтвердило прибытие наемников «Вагнер» в лагерь в Могилевской области. Ведомство опубликовало репортаж, в котором рассказывается, что «вагнеровцы» начали обучать военные территориальные войска Беларуси в лагере под Осиповичами.