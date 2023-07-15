На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку в море на неконтролируемой территории в 600 метрах от ближайшей спасательной станции тонет мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия прибыла водолазно-поисковая группа «Гызылгум» Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС. Благодаря усилиям водолазов тонувший в море Самир Аскеров был спасен и передан медицинской бригаде.