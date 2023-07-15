Гиркин заявил, что Путин «уже потерял армию»

Экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram-канале выступил с критикой президента РФ Владимира Путина и его окружения.

По его словам, Путин «уже потерял армию», а Россия ведет тяжелую и неудачную войну против Украины. Гиркин отметил, что «армия не выступает против него (Путина – ред.) только потому, что защищает Россию, к которой он накрепко присосался со своим изумительным, да еще и выживающим из ума окружением».

Гиркин сравнил нынешнюю ситуацию в России с СССР накануне его распада: «Горбачеву в 1990 году армия была не нужна. Он собирался уничтожить ее вместе со всем Советским Союзом. Ему достаточно было того, что армия находится под контролем назначенных им предателей-генералов и партийных чинуш, которые сделали военных пассивными наблюдателями в происходящих катастрофических процессах».