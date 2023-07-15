У Байдена предупредили Россию: «Выбор, который предстоит сделать Путину»

Об этом Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что президент РФ Владимир Путин готов продлить сделку. «Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин, — признал Салливан. — Возможно, что Россия выйдет из сделки, возможно, они продолжат».

Россию ждут «огромные дипломатические издержки», если срок действия зерновой сделки, истекающий 17 июля, не будет продлен. Так считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Если же власти РФ решат отказаться от зерновой сделки, подчеркнул он, остальной мир увидит, что Россия отказалась от того, чтобы обеспечить страны Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам. Они, по мнению Салливана, увидят, что Россия повернулась к ним спиной, и в будущем это грозит огромными дипломатическими издержками.

«Это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину», — заявил Салливан, добавив, что США готовы к любому развитию событий и тесно сотрудничают с украинцами.

Россия выдвигает ряд условий для продления сделки, среди которых подключение Россельхозбанка к межбанковской системе обмена межбанковской информацией SWIFT, от которой он был отключен в рамках санкций. Москва с конца июня не выдает разрешение на проход зерновозов через Черное море. Последнее судно с грузом зерна, получившее такое разрешение, вышло из порта Одессы утром 16 июля.