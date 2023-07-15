В Тихом океане спасли 51-летнего австралийца Тима Шэддока, который вместе со своей собакой три месяца дрейфовал на судне в открытом океане. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает австралийская телекомпания 9 News.

Шэддок в апреле отправился на катамаране из мексиканского порта Ла-Пас. Он планировал преодолеть 6000 км до архипелага Французская Полинезия в Тихом океане. Вместе с ним на судне находилась его собака Белла.