Командир «Вагнера» пригрозил Шойгу и Герасимову
Канал командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина опубликовал пост в адрес военного руководства РФ.
Заявление вышло на закрытом канале Уткина, который насчитывает свыше 100 тысяч подписчиков, пишет Dialog.ua.
В посте он приводит цитату Евгения Пригожина, где тот обвиняет министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего «спецоперацией» Валерия Герасимова в намеренном истреблении россиян и в военных неудачах: «Герасимов и Шойгу должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийства десятков тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно так же, как и убийства русских граждан и геноцид».