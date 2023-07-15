Трамп выступил с неожиданным заявлением по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году намерен добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Я свяжусь с Путиным для того, чтобы заключить соглашение с Зеленским. Это произойдет очень быстро, - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. - Я бы сказал Зеленскому: «Довольно, тебе нужно заключить сделку».

«Я скажу Путину: «Если вы не заключите соглашение, мы дадим им (Украине - ред.) очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется. Я заключу сделку за один день», - сказал Трамп в ответ на вопрос, как он добьется согласия РФ на заключение мирного соглашения.