Стал известен победитель Уимблдона

Испанец Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа и 42 минуты.

Джокович во второй раз в карьере проиграл в финале Уимблдона. Сербский спортсмен в последний раз уступил в финале одного из самых престижных турниров в 2013 году Энди Маррею.

Это первая победа 20-летнего Алькараса на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».

Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема (23). За свою карьеру он выигрывал Уимблдон семь раз, по этому показателю уступает только швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого восемь побед. В 2022 году Джокович в финале обыграл австралийца Ника Кирьоса.

