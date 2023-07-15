Байден дал зеленый свет: украинцы начнут тренироваться на F-16

«Президент дал зеленый свет, и мы дадим разрешение, поддержим, поспособствуем и предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали проходить обучение на F-16 так скоро, как только европейцы будут готовы», - сказал Салливан в интервью CNN.

Он отметил, что, по словам европейских властей, им нужно еще несколько недель для подготовки ресурсов, необходимых для проведения обучения.

Financial Times ранее сообщала, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению F-16. Обучение начнется в Дании, при этом для реализации долгосрочных обучающих программ стороны создадут центр в Румынии.