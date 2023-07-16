Глава Дагестана раскритиковал российских силовиков за рейд в мечети

Ранее сообщалось, что 7 июля российские силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рейд во время намаза вызвал недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова, он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области.

Компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков, которые проводили рейд в мечети в подмосковных Котельниках во время пятничного намаза. «Кавказский узел» сообщает, что такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов.

По словам Меликова, поведение силовиков, которые проводили рейд в мечети в Котельниках, накладывает тень на ведомство, в котором они работают.

«Мне было очень неприятно видеть кадры из мечети в Подмосковье. <…> Насколько было оправданно решение этих сотрудников проводить рейд в священную пятницу в мечети, и почему в своих высказываниях они были так несдержанны? Разве эти люди не понимают, что своими действиями могут бросить тень на структуру, в которой служат?» – написал Меликов в своем Telegram-канале.

Действия сотрудников ОМОН во время рейда в мечети в Котельниках ранее осудило Духовное управление мусульман Московской области.