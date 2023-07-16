В Турции подорожал бензин

В ночь на воскресенье, 16 июля, цены на бензин и дизельное топливо в Турции выросли на 20%, передает Yeni Akit.

Это произошло в связи с увеличением налога на добавленную стоимость в начале месяца. 15 июля литр бензина на заправках стоил 28,05 лиры (около $1,07), дизеля — 26,32 лиры (около $1,01). После публикации решения о росте цен в правительственном журнале Resmi Gazete они составляют 34,08 лиры ($1,30) и 32,04 лиры ($1,22) соответственно, отмечает издание.

В турецком Минфине считают, что повышение позволит профинансировать ущерб от февральских землетрясений (в марте власти оценили его почти в $104 млрд) и поддерживать денежные резервы.

По данным статистического института Turkstat, в июне годовая инфляция в стране снизилась до 38,21 с 39,59% в предыдущем месяце, это самый низкий уровень с декабря 2021 года.