Китай и Россия проводят совместные учения в Японском море

В воскресенье, 16 июля, китайская военно-морская флотилия взяла курс на Японское море, чтобы вместе с российскими военно-морскими и военно-воздушными силами принять участие в учениях, направленных на «обеспечение безопасности стратегических водных путей». Об этом сообщило Минобороны КНР.

Учения получили кодовое название «Север. Взаимодействие-2023», знаменуют собой расширение военного сотрудничества между Китаем и Россией, пишет Reuters.

Это первый случай, когда в учениях примут участие и военно-морские, и военно-воздушные силы РФ.