Генштаб заявил о продвижении украинцев в Донецкой области

Генштаб ВСУ подтвердил занятие части села Старомайорское на Времьевском выступе в Донецкой области, которое контролируется россиянами.

«В северной части Старомайорского Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения», - говорится в вечерней сводке украинского Генштаба.

Российские телеграм-каналы также сегодня писали о заходе ВСУ в Старомайорское: часть из них утверждала, что украинские войска оттуда уже оттеснены и село находится под контролем РФ. Отдельные российские паблики заявляли, что все село освобождено Украиной. В то же время Минобороны России заявило, что атаки у Старомайорского отражены.

В Генштабе также сообщили, что россияне за эти сутки наступали на семи участках. «Все эти атаки отражены, - говорится в сводке. - Продолжается и наступление РФ в Марьинке, украинская армия его сдерживает».