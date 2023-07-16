Люди Назарбаева подняли голову… и пошли на Токаева на Западе наш обзор
Люди бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ведут на Западе пропагандистскую кампанию против действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева, пытаясь добиться введения санкций против его администрации. В ответ ближайшее окружение Токаева, пользуясь услугами западных лоббистов, пытается нейтрализовать эту пропаганду. Об этом сообщает EU Reporter.
О перипетиях борьбы бывшей и нынешней правящих элит Казахстана, в которой с обеих сторон задействованы влиятельные западные лоббисты, рассказывается в опубликованной на сайте EU Reporter статье датского эксперта по международным отношениям Пола Андреасона, защищающего власть Токаева и разоблачающего людей Назарбаева.
Как утверждает автор, 3 февраля 2022 года член парламента Великобритании Маргарет Ходжес официально заявила, что люди, связанные с экс-президентом Назарбаевым, перевели в Великобританию через офшорные схемы миллиарды долларов.
«С отстранением Назарбаева и приходом к власти в Казахстане Касым-Жомарта Токаева в качестве нового президента элиты так называемого «Старого Казахстана» столкнулись с серьезной проблемой, представлявшей реальную угрозу для их статус-кво, - пишет Андреасон. - Народ Казахстана жаждет справедливости, и Токаев дал ясно понять, что полон решимости добиться ее. В этом контексте инициирование президентом судебного преследования коррумпированных лиц содержит в себе не только потенциал для возвращения и репатриации в Казахстан вывезенных ранее активов, но и указывает на готовность Великобритании сотрудничать с Астаной в ее поисках справедливости».
Автор отмечает, что после прихода к власти в 2019 году Токаев начал последовательно демонтировать режим Назарбаева и, в частности, отменил тендеры, проводившиеся компаниями, которые принадлежали близким друзьям и родственникам бывшего президента. О силе позиций Токаева свидетельствует тот факт, что ему удалось подавить попытку государственного переворота, предпринятую в январе 2022 года главой Комитета национальной безопасности, бывшим премьер-министром страны Каримом Масимовым. В результате Каримов был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях против государства, а в стране был наведен порядок.
«Для команды Масимова, не сумевшей установить контроль над Казахстаном, арест ее лидера стал сокрушительной неудачей, - пишет Пол Андреасон. - Без защиты администрации Назарбаева фракция «Старый Казахстан» полагается теперь только на международное лоббирование и пропагандистские кампании в СМИ, финансируемые казахстанскими олигархами-миллиардерами, мечтающими вернуть себе рычаги влияния в стране. Среди прочего в их цели входит создание силового давления на Западе, чтобы вынудить Токаева освободить Карима Масимова из-под стражи».
Автор статьи утверждает, что представители старых казахстанских элит, и в том числе сам Масимов, продолжают пользоваться поддержкой известных на Западе консультантов по связям с общественностью, а также влиятельных журналистов, многие из которых в течение почти трех десятилетий правления Назарбаева получали финансовую выгоду.
По словам Андреасона, в эту «сеть поддержки» входят также бывшие иностранные правительственные чиновники в отставке, в частности, бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Меркель, написавший множество положительных статей о президенте Назарбаеве и неоднократно восхвалявший его правление на слушаниях в Конгрессе США.
«Следует также отметить, что Назарбаев заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов (29,1 миллиона долларов США) за услуги бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра», — пишет автор.
Как отмечает Андреасон, Дэвид Меркель честно отрабатывал полученные гонорары, публикуя многочисленные критические статьи, направленные против администрации Токаева, а также выступая за введение американских санкций против казахстанских правительственных чиновников, заклеймив их режим как «автократический». Помимо этого, Меркель успешно лоббировал рабочую группу ООН, требовавшую безоговорочного освобождения Масимова.
Далее автор упоминает ряд известных фактов о коррупционных действиях Масимова, заявляя, что бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана сыграл ведущую роль в переводе активов семьи Назарбаева в иностранные юрисдикции.
«Масимов олицетворял собой коррупцию и торжество самодержавного правления в Казахстане, - пишет Андреасон. – Токаев же, напротив, проводит реформы, направленные на демонтаж авторитарного государства. Это включает в себя такие меры, как запрет кумовства, ограничение президентских сроков и создание основ для роста демократии в стране».
Автор публикации в EU Reporter пишет, что, несмотря на ощутимое давление как со стороны России, так и со стороны Запада, Токаев умело поддерживает нейтралитет Казахстана в период российско-украинского конфликта.
«Тем временем группы интересов, связанные со «Старым Казахстаном», мобилизуют любые, даже самые противоречивые аргументы, чтобы остановить процесс реформ в Казахстане и дестабилизировать руководство в надежде вернуть утраченные позиции, - подытоживает Андреасон. - Одна фракция «назарбаевских» олигархов стремится углубить деловые связи с Россией, в то время как другая обвиняет правительство Казахстана в уклонении от западных санкций, ссылаясь на деятельность все тех же «назарбаевских» олигархов».