Люди Назарбаева подняли голову… и пошли на Токаева на Западе наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Люди бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ведут на Западе пропагандистскую кампанию против действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева, пытаясь добиться введения санкций против его администрации. В ответ ближайшее окружение Токаева, пользуясь услугами западных лоббистов, пытается нейтрализовать эту пропаганду. Об этом сообщает EU Reporter.

О перипетиях борьбы бывшей и нынешней правящих элит Казахстана, в которой с обеих сторон задействованы влиятельные западные лоббисты, рассказывается в опубликованной на сайте EU Reporter статье датского эксперта по международным отношениям Пола Андреасона, защищающего власть Токаева и разоблачающего людей Назарбаева.

Как утверждает автор, 3 февраля 2022 года член парламента Великобритании Маргарет Ходжес официально заявила, что люди, связанные с экс-президентом Назарбаевым, перевели в Великобританию через офшорные схемы миллиарды долларов.

Группы интересов, связанные со «Старым Казахстаном», мобилизуют любые, даже самые противоречивые аргументы, чтобы остановить процесс реформ в Казахстане

«С отстранением Назарбаева и приходом к власти в Казахстане Касым-Жомарта Токаева в качестве нового президента элиты так называемого «Старого Казахстана» столкнулись с серьезной проблемой, представлявшей реальную угрозу для их статус-кво, - пишет Андреасон. - Народ Казахстана жаждет справедливости, и Токаев дал ясно понять, что полон решимости добиться ее. В этом контексте инициирование президентом судебного преследования коррумпированных лиц содержит в себе не только потенциал для возвращения и репатриации в Казахстан вывезенных ранее активов, но и указывает на готовность Великобритании сотрудничать с Астаной в ее поисках справедливости».

Автор отмечает, что после прихода к власти в 2019 году Токаев начал последовательно демонтировать режим Назарбаева и, в частности, отменил тендеры, проводившиеся компаниями, которые принадлежали близким друзьям и родственникам бывшего президента. О силе позиций Токаева свидетельствует тот факт, что ему удалось подавить попытку государственного переворота, предпринятую в январе 2022 года главой Комитета национальной безопасности, бывшим премьер-министром страны Каримом Масимовым. В результате Каримов был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях против государства, а в стране был наведен порядок.

«Для команды Масимова, не сумевшей установить контроль над Казахстаном, арест ее лидера стал сокрушительной неудачей, - пишет Пол Андреасон. - Без защиты администрации Назарбаева фракция «Старый Казахстан» полагается теперь только на международное лоббирование и пропагандистские кампании в СМИ, финансируемые казахстанскими олигархами-миллиардерами, мечтающими вернуть себе рычаги влияния в стране. Среди прочего в их цели входит создание силового давления на Западе, чтобы вынудить Токаева освободить Карима Масимова из-под стражи».

Для команды Масимова, не сумевшей установить контроль над Казахстаном, арест ее лидера стал сокрушительной неудачей

Автор статьи утверждает, что представители старых казахстанских элит, и в том числе сам Масимов, продолжают пользоваться поддержкой известных на Западе консультантов по связям с общественностью, а также влиятельных журналистов, многие из которых в течение почти трех десятилетий правления Назарбаева получали финансовую выгоду.

По словам Андреасона, в эту «сеть поддержки» входят также бывшие иностранные правительственные чиновники в отставке, в частности, бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Меркель, написавший множество положительных статей о президенте Назарбаеве и неоднократно восхвалявший его правление на слушаниях в Конгрессе США.

«Следует также отметить, что Назарбаев заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов (29,1 миллиона долларов США) за услуги бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра», — пишет автор.

Как отмечает Андреасон, Дэвид Меркель честно отрабатывал полученные гонорары, публикуя многочисленные критические статьи, направленные против администрации Токаева, а также выступая за введение американских санкций против казахстанских правительственных чиновников, заклеймив их режим как «автократический». Помимо этого, Меркель успешно лоббировал рабочую группу ООН, требовавшую безоговорочного освобождения Масимова.

В игру вступил и Дэвид Меркель

Далее автор упоминает ряд известных фактов о коррупционных действиях Масимова, заявляя, что бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана сыграл ведущую роль в переводе активов семьи Назарбаева в иностранные юрисдикции.

«Масимов олицетворял собой коррупцию и торжество самодержавного правления в Казахстане, - пишет Андреасон. – Токаев же, напротив, проводит реформы, направленные на демонтаж авторитарного государства. Это включает в себя такие меры, как запрет кумовства, ограничение президентских сроков и создание основ для роста демократии в стране».

Автор публикации в EU Reporter пишет, что, несмотря на ощутимое давление как со стороны России, так и со стороны Запада, Токаев умело поддерживает нейтралитет Казахстана в период российско-украинского конфликта.

«Тем временем группы интересов, связанные со «Старым Казахстаном», мобилизуют любые, даже самые противоречивые аргументы, чтобы остановить процесс реформ в Казахстане и дестабилизировать руководство в надежде вернуть утраченные позиции, - подытоживает Андреасон. - Одна фракция «назарбаевских» олигархов стремится углубить деловые связи с Россией, в то время как другая обвиняет правительство Казахстана в уклонении от западных санкций, ссылаясь на деятельность все тех же «назарбаевских» олигархов».