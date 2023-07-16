Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16 июля 2023, 23:30

Люди бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ведут на Западе пропагандистскую кампанию против действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева, пытаясь добиться введения санкций против его администрации. В ответ ближайшее окружение Токаева, пользуясь услугами западных лоббистов, пытается нейтрализовать эту пропаганду. Об этом сообщает EU Reporter. О перипетиях борьбы бывшей и нынешней правящих элит Казахстана, в которой с обеих сторон задействованы влиятельные западные лоббисты, рассказывается в опубликованной на сайте EU Reporter статье датского эксперта по международным отношениям Пола Андреасона, защищающего власть Токаева и разоблачающего людей Назарбаева. Как утверждает автор, 3 февраля 2022 года член парламента Великобритании Маргарет Ходжес официально заявила, что люди, связанные с экс-президентом Назарбаевым, перевели в Великобританию через офшорные схемы миллиарды долларов.

«С отстранением Назарбаева и приходом к власти в Казахстане Касым-Жомарта Токаева в качестве нового президента элиты так называемого «Старого Казахстана» столкнулись с серьезной проблемой, представлявшей реальную угрозу для их статус-кво, - пишет Андреасон. - Народ Казахстана жаждет справедливости, и Токаев дал ясно понять, что полон решимости добиться ее. В этом контексте инициирование президентом судебного преследования коррумпированных лиц содержит в себе не только потенциал для возвращения и репатриации в Казахстан вывезенных ранее активов, но и указывает на готовность Великобритании сотрудничать с Астаной в ее поисках справедливости». Автор отмечает, что после прихода к власти в 2019 году Токаев начал последовательно демонтировать режим Назарбаева и, в частности, отменил тендеры, проводившиеся компаниями, которые принадлежали близким друзьям и родственникам бывшего президента. О силе позиций Токаева свидетельствует тот факт, что ему удалось подавить попытку государственного переворота, предпринятую в январе 2022 года главой Комитета национальной безопасности, бывшим премьер-министром страны Каримом Масимовым. В результате Каримов был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях против государства, а в стране был наведен порядок. «Для команды Масимова, не сумевшей установить контроль над Казахстаном, арест ее лидера стал сокрушительной неудачей, - пишет Пол Андреасон. - Без защиты администрации Назарбаева фракция «Старый Казахстан» полагается теперь только на международное лоббирование и пропагандистские кампании в СМИ, финансируемые казахстанскими олигархами-миллиардерами, мечтающими вернуть себе рычаги влияния в стране. Среди прочего в их цели входит создание силового давления на Западе, чтобы вынудить Токаева освободить Карима Масимова из-под стражи».

Автор статьи утверждает, что представители старых казахстанских элит, и в том числе сам Масимов, продолжают пользоваться поддержкой известных на Западе консультантов по связям с общественностью, а также влиятельных журналистов, многие из которых в течение почти трех десятилетий правления Назарбаева получали финансовую выгоду. По словам Андреасона, в эту «сеть поддержки» входят также бывшие иностранные правительственные чиновники в отставке, в частности, бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Меркель, написавший множество положительных статей о президенте Назарбаеве и неоднократно восхвалявший его правление на слушаниях в Конгрессе США. «Следует также отметить, что Назарбаев заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов (29,1 миллиона долларов США) за услуги бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра», — пишет автор. Как отмечает Андреасон, Дэвид Меркель честно отрабатывал полученные гонорары, публикуя многочисленные критические статьи, направленные против администрации Токаева, а также выступая за введение американских санкций против казахстанских правительственных чиновников, заклеймив их режим как «автократический». Помимо этого, Меркель успешно лоббировал рабочую группу ООН, требовавшую безоговорочного освобождения Масимова.