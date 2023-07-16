Азербайджан станет электромостом между Россией и Ираном

По его словам, обмениваться электроэнергией с Россией проще через Азербайджан.

Иран начнет обмен электроэнергией с Россией через территорию Азербайджана. Об этом заявил в воскресенье, 16 июля, министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

«Для обмена электроэнергией с Россией мы воспользовались двумя маршрутами — Азербайджанской Республикой и Арменией-Грузией, и мы находимся в процессе окончательных переговоров и реализации», — заявил министр.

Он отметил, что в настоящее время потребление электроэнергии в Иране составляет 72,5 тысячи мегаватт-часов в сутки. 30 тысяч МВт этого потребления приходится на долю холодильного оборудования. Таким образом, зимой Иран может экспортировать около 30 тысяч МВт электроэнергии.

«Если электросеть Ирана будет подключена к России через Азербайджан, то с учетом того, что пик потребления электроэнергии в Иране приходится на лето, а пик потребления электроэнергии в России – на зиму, Иран может импортировать электроэнергию из России летом и экспортировать электроэнергию в Россию зимой», - сказал он.