Эрдоган отправляется в турне по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в турне по странам Персидского залива, говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Глава турецкого государства планирует посетить 17-20 июля с официальным визитом Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, а также Турецкую Республику Северного Кипра. Турецкий лидер обсудит с лидерами указанных стран двусторонние отношения, международную и региональную тематику. Также состоится обмен мнениями относительно развития сотрудничества в первую очередь в сфере экономики и инвестиций.

Стартующее в понедельник трехдневное турне Эрдогана начнется с визита в ОАЭ. Затем турецкий лидер посетит Катар и Саудовскую Аравию.