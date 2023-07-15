В датской компании удивились решению Путина

В компании подчеркнули, что это решение стало неожиданностью для руководства. «Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным», — цитируют российские СМИ заявление компании.

В воскресенье, 16 июля, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин передал доли иностранных акционеров в молочной и пивоваренной компаниях Danone и «Балтика» во временное управление Росимущества. Согласно документу, государство получило более 83 млн обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих французской Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд». У датской Carlsberg Sverige Aktiebolag были отчуждены 98,65% долей «Балтики», у ООО «Хоппи Юнион» — 1,35%, у Carlsberg Deutchland GmbH — 0,09%.

Ранее и Danone, и Carlberg заявили о намерении продать свой российский бизнес. Обе входили в топ-50 крупнейших иностранных компаний в России. У «Балтики» в России восемь заводов. После начала войны в Украине компания объявила об остановке инвестиций, а также о прекращении производства и продажи одноименного пива в РФ. Предприятия с тех пор управляются как отдельный бизнес. Danone также после начала войны приостановила всю инвестиционную активность в России.

«Передача во временное управление» де-факто является национализацией. Ранее Путин поступил аналогичным образом с двумя энергокомпаниями: немецкой Uniper и финской Fortum. Москва называла передачу энергетических активов в управление ответом на «агрессивные» действия Запада, допуская, что список может быть расширен, и утверждала, что речь не идет о национализации. Fortum на этой неделе сообщил, что подает в международный арбитраж иск о компенсации на несколько миллиардов евро.