Самолет с «вагнеровцами» прилетел в африканскую страну

В столицу Центрально-Африканской Республики - город Банги в рамках ротации прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК «Вагнер», сообщил Telegram-канал «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ).

«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в ЦАР. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК присоединяются к команде, работающей в ЦАР», — говорится в заявлении СОМБ.

Утверждается, что инструкторы ЧВК оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля. На нем будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

В начале июля Reuters писало, что ЧВК «Вагнер» вывела из ЦАР сотни своих боевиков. Пресс-секретарь президента ЦАР заявил, что вывод наемников из страны проводится в рамках ротации личного состава.