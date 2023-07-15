Арестович предложил обменять захваченные Россией земли Украины на НАТО

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович допустил возможность оставления 20% территорий, захваченных Россией, чтобы остальная Украина вступила в НАТО. «Страна.ua» передает, что об этом Арестович сказал в эфире у журналистки Юлии Латыниной.

Арестович подал это как одну из идей, которая сейчас обсуждается: «80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс».

Он сравнил ситуацию с историей разделенной Германии. «Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в Альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются... В принципе, пока нас никто не слышит, и мы с вами одни, это очень неплохая сделка», - считает бывший советник Офиса президента Украины.

По его словам, Украина будет пытаться освободить свои территории «невоенным путем», поскольку военное решение можно провести лишь «ценой жизни 200 тысяч человек взрослого мужского населения генофонда разрушенной полностью экономики».

В Офисе президента Украины пока никак не отреагировали на заявление бывшего советника, однако украинские власти ранее заявляли, что без полного возвращения границ 1991 года и речи не может быть об окончании войны.