Неизвестная болезнь поражает египтян

Симптомы неустановленного заболевания выявлены у группы жителей египетской деревни Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира.

Минздрав Египта сообщил, что заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение.

«Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора, у пациентов взяли анализы», - говорится в сообщении ведомства.

По информации газеты Al-Ahram, власти направили в населенный пункт около 50 машин с медиками, были взяты пробы питьевой воды. По разным данным, которые приводят местные издания, на симптомы неустановленной болезни жалуются от 200 до 1 тыс. жителей деревни.