Белому дому неинтересна ядерная сделка с Ираном

США в настоящее время не проводят каких-либо переговоров по ядерной сделке с Ираном. Об этом в воскресенье заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если они [власти Ирана] начнут предпринимать шаги по снижению напряженности в ядерной сфере, это хорошо скажется на регионе, на нас [США] и на наших национальных интересах... Никакой сделки в работе прямо сейчас нет, - сказал Кирби в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News. - Возвращение к сделке с Ираном в настоящее время не является основным объектом нашего внимания».

Кирби добавил, что Вашингтон коммуницирует с Тегераном, однако эти контакты связаны с попытками США вернуть содержащихся под стражей в Иране американцев.