В Турции назвали спекуляциями заявления Сеймура Херша

Сообщения о том, что США предложили Турции кредит от МВФ в обмен на одобрение членства Швеции в НАТО, являются спекуляциями, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

В эфире телеканала A-Haber он прокомментировал публикацию на этот счет американского журналиста Сеймура Херша словами, что на нее не следует обращать внимания.

«Турция – это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы – страна, которая сама делает свою работу. Наши отношения в связи с нашим долгом МВФ закончились. В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Это не что иное, как спекуляция. Не следует обращать на это внимание. Для начала лучше спросить американцев, правда ли то, о чем они утверждают», – сказал Йылмаз.

13 июля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванные источники, утверждал, что президент США Джо Байден обещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере $11-13 млрд. Для этого Анкаре лишь следует ратифицировать членство Швеции в НАТО.