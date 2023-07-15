Три сильные вспышки произошли на Солнце

Три мощные вспышки, одна из которых привела к перебоям со связью на Земле, произошли на Солнце в воскресенье, 16 июля. Об этом рассказали в российском Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.

Вспышки класса М — средней силы, выше только класс Х — самые мощные вспышки.

Вспышку класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне зафиксировали утром в воскресенье. Ее продолжительность составляла 14 минут. «Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи»,— сообщили в службе.

Вечером на Солнце произошли еще две вспышки класса М 1.8 и М 4.0.

По силе рентгеновского излучения вспышки на Солнце разделяют на следующие классы: Х — самые мощные, М — средние, С — слабые, А и В — почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.