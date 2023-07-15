Взрывы на Крымском мосту — спецоперация Украины фото; обновлено 09:59
Ночная атака на Крымский мост – это результат специальной операции, проведенной совместно Военно-морскими силами ВСУ и СБУ. Об этом РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности.
«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», – сообщил неназванный собеседник РБК-Украина.
Других подробностей издания не привело.
Телеграм-канал Mash также утверждает, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. По данным Mash, это пока основная версия следствия. «По нашей информации, в районе атаки у 145-й опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров», — говорится в публикации телеграм-канала.
Спикер Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк утром в понедельник заявила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения зерновой сделки.
Между тем движение поездов по Крымскому мосту возобновили, поезд Симферополь-Москва отправился в сторону Краснодарского края.
* * * 08:55
В ночь на 17 июля на Крымскому мосту произошло «чрезвычайное происшествие», сообщил «глава Крыма» Сергей Аксенов. Российские телеграм-каналы заявили о двух ракетных ударах по мосту со стороны ВСУ в 3:04 и 3:20 по московскому времени. В результате погибли два человека, пострадал ребенок.
«Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал губернатор.
Движение по мосту и паромная переправа остановлены. Аксенов призвал туристов «в целях безопасности» избегать поездок по Крымскому мосту и выбирать маршрут через захваченные Россией регионы Украины. В оперативном штабе автомобилистам предложили альтернативный маршрут для поездки в Крым — через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.
Readovka сообщила, что по Крымскому мосту был нанесен ракетный удар, в результате чего была разрушена опора и обрушены два пролета. Минтранс России позже уточнил, что взрыв повредил дорожное полотно со стороны Крыма. Однако конструкции пролетов, по данным ведомства, находятся на опорах.
По данным Baza, по меньшей мере два человека погибли, еще один пострадал. Позже канал уточнил, что при взрыве пострадала машина, в которой находилась семья — родители погибли, девочку доставили в больницу. Гибель мужчины и женщины подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева заявил, что сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.
Российские источники сообщают, что «министр промышленной политики» аннексированного Крыма Елена Элекчян заверила: Крым полностью обеспечен горюче-смазочными материалами, продовольствием и другими товарами.
На подъездах к Крымскому мосту стоят многокилометровые пробки. Министерство транспорта России вслед за «главой властей» Крыма также призвало сограждан ехать в Крым или из Крыма через оккупированные прифронтовые территории в «материковой» Украине — российские официальные лица называют их «новыми регионами» (России).
«Глава Крыма» Сергей Аксеновв коротком видеообращении по поводу происшествия с Крымским мостом и его закрытия сообщил, помимо прочего, что движение поездов по мосту будет возобновлено к 9 утра по местному времени. Что именно случилось с мостом, Аксенов все еще не говорит: по его словам, правоохранительные органы выясняют причины этого «чрезвычайного происшествия».