Ночная атака на Крымский мост – это результат специальной операции, проведенной совместно Военно-морскими силами ВСУ и СБУ. Об этом РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», – сообщил неназванный собеседник РБК-Украина.

Других подробностей издания не привело.

Телеграм-канал Mash также утверждает, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. По данным Mash, это пока основная версия следствия. «По нашей информации, в районе атаки у 145-й опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров», — говорится в публикации телеграм-канала.

Спикер Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк утром в понедельник заявила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения зерновой сделки.

Между тем движение поездов по Крымскому мосту возобновили, поезд Симферополь-Москва отправился в сторону Краснодарского края.