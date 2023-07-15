Разведка Украины о взрыве на Крымском мосту

«Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого мы не комментируем. Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя», - заявил спикер ведомства Андрей Юсов российским СМИ.

Он добавил, что из-за взрыва на мосту у россиян возникнут проблемы с логистикой: «Поскольку полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы - это дополнительные осложнения для оккупантов, создающих потенциальные преимущества для украинских сил обороны».