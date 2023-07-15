Водителей и пешеходов в Баку предупреждают...
В связи с дождливой погодой на некоторых дорогах Баку допустимая скорость движения транспорта снижена на 20 км/ч. Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
«Скорость движения снижена на всех полосах на дорогах Зыхский круг – аэропорт и проспект Гейдара Алиева – Мярдакан – Бильгя. Просим водителей придерживаться установленной скорости движения», - говорится в сообщении.
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана в свою очередь в связи с дождливой погодой призвало водителей проявлять осторожность на дорогах.
Ведомство призывает водителей принимать превентивные меры для предотвращения аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, удостовериться в технической исправности транспортных средств, перед выездом на дорогу проверить исправность стеклоочистителей и омывателей лобового стекла, а также наружных осветительных приборов, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, избегать ненужных обгонов, резких маневров и резких торможений.
Пешеходов ведомство призывает быть осторожными, им не следует переходить проезжую часть в неустановленном месте, избегать действий, представляющих опасность для жизни и здоровья как самих пешеходов, так и других участников движения",