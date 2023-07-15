Водителей и пешеходов в Баку предупреждают...

В связи с дождливой погодой на некоторых дорогах Баку допустимая скорость движения транспорта снижена на 20 км/ч. Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

«Скорость движения снижена на всех полосах на дорогах Зыхский круг – аэропорт и проспект Гейдара Алиева – Мярдакан – Бильгя. Просим водителей придерживаться установленной скорости движения», - говорится в сообщении.