Россиянин утонул в Баку
На пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района утонул гражданин России Юрий Кузнецов 1979 года рождения.
По факту проводится расследование.
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На пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района утонул гражданин России Юрий Кузнецов 1979 года рождения.
По факту проводится расследование.
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