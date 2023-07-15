Посол Польши вызван в МИД Грузии
Посол Польши вызван в МИД Грузии, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что причина вызова дипломата связана с инцидентом в клинике Vivamed, где проходит лечение бывший президент Михаил Саакашвили.
По сообщениям грузинской стороны, польский врач хотел тайно, внутри обуви, вынести из больницы образец, взятый у Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись инцидента.
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