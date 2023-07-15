Генштаб Украины назвал потери россиян

Потери России в войне в Украине за последние сутки составили 620 человек, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов. Об этом сообщает Генштаб Украины.

Также, по данным украинского Генштаба, россияне потеряли на украинских фронтах 4115 танков, 8034 боевые бронированные машины, 4504 артиллерийские системы, 685 РСЗО, 428 средств ПВО, 315 самолетов, 310 вертолетов, 3828 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1273 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 7059 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 677 единиц специальной техники.