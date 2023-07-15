Кабмин взялся за инфляцию
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение «О дополнительных мерах по усилению мониторинга над инфляцией и ценами», которое предусматривает создание рабочей группы по мониторингу за инфляцией.
Рабочая группа, в частности, должна будет обеспечить снижение инфляции до приемлемого уровня, а также анализировать инфляционные процессы и выявлять их причины.
Руководителем рабочей группы назначен глава Аппарата Кабмина.
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