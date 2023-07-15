Записала: Ульвия Худиева, собкор 11:14

«В сфере образования Азербайджана царит катастрофа», - сказал в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Этибар Алиев. По его мнению, национальная высшая школа находится сегодня в удручающем состоянии. «Ни один азербайджанский вуз не вошел в топ рейтингов университетов по версии авторитетных европейских организаций, занимающихся исследованиями в области образования, - подчеркнул Этибар Алиев. - Ни один из наших вузов не отвечает девяти главным критериям стандартов высшего образования. У всех без исключения университетов Азербайджана очень слабые международные связи, низкий уровень научных работ, отсутствие публикаций в известных иностранных изданиях, мало выдающихся выпускников и прочее. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо создать соответствующую правовую базу и провести новый Закон о высшем образовании. К сожалению, давно поданный законопроект постоянно застревает на этапе обсуждения в нашем Министерстве науки и образования, где из него старательно убирают большую часть статей, касающихся деятельности самого министерства».

По словам депутата, Идрис Исаев, заместитель министра образования, уполномоченный вести работу по согласованию данного законопроекта, является «человеком, далеким от сферы образования». «Этот чиновник старается как можно крепче привязать университеты к Министерству науки и образования, тогда как для качественной работы вузы должны иметь значительно большую независимость, - считает депутат. – И финансовую, и научную. К примеру, мы предлагаем современную одноступенчатую систему научных степеней, а они выступают за сохранение старой номенклатуры. Содержание законопроекта предоставляет руководству вузов право самим обеспечивать социальные условия для преподавательского состава, набирать на работу преподавателей, самостоятельно составлять учебные программы… Но эта свобода, без которой невозможен качественный сдвиг в системе подготовки специалистов, не устраивает Министерство науки и образования. Хочу отметить, что в этой структуре вообще очень мало специалистов, а потому крайне сложно донести до них суть требований и стандартов, предъявляемых временем современным вузам. С грустью приходится констатировать колоссальное отставание азербайджанских вузов по основным критериям качества от большинства университетов мира». Депутат Милли Меджлиса убежден, что дальнейшее затягивание реформы высшего образования может иметь катастрофические последствия.

«Квалифицированные инженеры, педагоги, врачи, программисты, маркетологи и другие специалисты нужны Азербайджану, как говорится, здесь и сейчас, - заявил Этибар Алиев. – Помимо скорейшего принятия Закона о высшем образовании необходимо также реформировать систему ректоратов, управляющих вузами. Непосредственное участие в этом должна принимать общественность страны. У нас созданы общественные советы, но они лишены полномочий, а потому не могут воздействовать на эти процессы. Считаю, что пришла пора покончить с авторитаризмом ректоров. На примере бывшего ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) мы видим, к какому безобразию приводит монополия на власть, сосредоточенная в руках ректора, насколько распространена практика тотального кумовства при подборе кадров, когда на все должности, от деканов до уборщиц, берут только из своего региона. В Общественном совете были в курсе, что творилось в этом вузе, но воздействовать на самоуправство тогдашнего ректора АГУНП никто не мог. И это естественно, ведь нынешний статус ректоров создает широкое поле для абсолютизма и своеволия, что только на руку руководителям вузов. К примеру, по существующему закону нельзя занимать кресло ректора университета более пяти лет. Этот срок может быть продлен только в исключительных случаях. Но в реальности большинство ректоров наших вузов занимают свои кресла более десяти лет. При этом университеты управляются строго по вертикальной административной системе, в рамках которой всем заведует только один человек – ректор. В то время как статус проректоров, предполагающий и право голоса, и проявление профессиональной инициативы, является абсолютной формальностью».

Депутат акцентирует внимание на том, что в политике управления вузами принципиальное значение имеет человеческий фактор. «Надо создать такую систему, чтобы к управлению и преподаванию в наших вузах привлекались качественные специалисты, - считает Этибар Алиев. – Согласен, дефицит хороших ученых налицо, но можно ведь поискать их среди молодых специалистов. В этом деле прекрасным примером могут служить турецкие университеты». Депутат считает, что преобразование вузов в публичное юридическое лицо себя не оправдало. Будучи хорошим начинанием, на деле оно только увеличило зависимость университетов от авторитаризма ректоров.