В Азербайджане прошел турнир "Кубок победы" по волейболу среди журналистов, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Турнир, организованный при генеральном спонсорстве Avrora Qrup, Центра спортивных исследований (IAM) и при поддержке Федерации волейбола Азербайджана (AVF), прошел в Гусарском Олимпийском спортивном комплексе, где соревновались 6 команд из 42 журналистов.

В итоге команда "Шуша" стала победителем турнира, заняв первое место, и на церемонии награждения была удостоена победного кубка и золотых медалей. Командам, занявшим второе и третье места, вручили серебряные и бронзовые медали соответственно.

Анар Мамедов из команды "Шуша" был признан лучшим игроком турнира и получил специальный приз.

Игры "Кубка победы":

15 июля

Группа A

"Физули" - "Суговушан" - 0:2

"Ханкенди" - "Суговушан" - 0:2

"Физули" - "Ханкенди" - 0:2

Группа B

"Кельбаджар" - "Шуша" - 0:2

"Зангилан" - "Шуша" - 0:2

"Кельбаджар" - "Зангилан" - 2:0

16 июля

Полуфиналы

"Суговушан" - "Кельбаджар" - 0:2

"Ханкенди" - "Шуша" - 0:2

Матч за 3-е место

"Суговушан" - "Ханкенди" - 1:2

Финал

"Шуша" - "Кельбаджар" - 2:0