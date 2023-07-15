Определились победители «Кубка победы» При генеральном спонсорстве Avrora Qrup; фото
В Азербайджане прошел турнир "Кубок победы" по волейболу среди журналистов, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Турнир, организованный при генеральном спонсорстве Avrora Qrup, Центра спортивных исследований (IAM) и при поддержке Федерации волейбола Азербайджана (AVF), прошел в Гусарском Олимпийском спортивном комплексе, где соревновались 6 команд из 42 журналистов.
В итоге команда "Шуша" стала победителем турнира, заняв первое место, и на церемонии награждения была удостоена победного кубка и золотых медалей. Командам, занявшим второе и третье места, вручили серебряные и бронзовые медали соответственно.
Анар Мамедов из команды "Шуша" был признан лучшим игроком турнира и получил специальный приз.
Игры "Кубка победы":
15 июля
Группа A
"Физули" - "Суговушан" - 0:2
"Ханкенди" - "Суговушан" - 0:2
"Физули" - "Ханкенди" - 0:2
Группа B
"Кельбаджар" - "Шуша" - 0:2
"Зангилан" - "Шуша" - 0:2
"Кельбаджар" - "Зангилан" - 2:0
16 июля
Полуфиналы
"Суговушан" - "Кельбаджар" - 0:2
"Ханкенди" - "Шуша" - 0:2
Матч за 3-е место
"Суговушан" - "Ханкенди" - 1:2
Финал
"Шуша" - "Кельбаджар" - 2:0