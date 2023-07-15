Сегодня день рождения Эльмара Гусейнова

Эльмар Гусейнов родился в Баку 17 июля 1967 года. Он выпускник Азербайджанского инженерно-строительного института, получил профессию инженера-гидротехника. Работал по специальности: в Азербайджане — на строительстве Худаферинской ГЭС, в России — на строительстве крупнейшей Богучанской ГЭС.

Главному редактору легендарного журнала «Монитор» Эльмару Гусейнову сегодня, 17 июля, исполнилось бы 56 лет. Независимый журналист был убит 2 марта 2005 года. Наемные убийцы в упор расстреляли азербайджанского журналиста.

В 1995 году журналист основал информационное аналитико-экономическое агентство «Тренд», а также создал и возглавил еженедельную газету «Ал-вер». В 1996 году стал одним из учредителей Центра геоэкономических исследований, в том же году учредил общественно-политический журнал «Монитор». В августе 1998 года Эльмар Гусейнов учредил еженедельную газету «Бакинский бульвар», а с ноября 1999 года начал издавать еженедельную газету «Бакинские ведомости», выпуск которой был прекращен после восьмого номера после угроз в адрес редакции.

В феврале 2000 года Эльмар Гусейнов становится главным редактором и издателем еженедельного журнала «Монитор weekly». С апреля 2002-го вновь стал выпускать журнал «Монитор» - сначала в ежемесячном, затем в еженедельном формате.

Прессинг, который испытывали на себе Эльмар и его издание в этот период, был невыносим: ни одна типография не соглашалась печатать журнал, государственные фирмы по распространению печати отказывались его продавать, владельцы помещений не сдавали их в аренду редакции «Монитора». Но это не сломило журналиста. Сотрудники издания работали дома, журнал печатался на ризографе, распространялся через индивидуальных продавцов.

Эльмар Гусейнов неоднократно удостаивался журналистских премий — премии имени Г.Зардаби, премии «Золотое перо», не раз признавался лучшим журналистом и лучшим редактором. И столь же неоднократно против него возбуждались уголовные дела, в его адрес звучали угрозы, применялись судебные санкции, вплоть до тюремного заключения.

Несмотря на предложения зарубежных стран предоставить ему политическое убежище, Эльмар Гусейнов остался в Азербайджане и продолжал свою профессиональную деятельность. Последний номер журнала «Монитор» вышел в свет 19 февраля 2005 года. А вечером 2 марта 2005 года Эльмар Гусейнов был убит выстрелами в упор в подъезде дома в Баку, где он проживал со своей семьей.